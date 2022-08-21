"نزال البحر الأحمر".. زيلينسكي يعلق على فوز أوسيك ومحمد بن سلمان في القاعة

2022/08/21 | 07:57 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علق الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، على "نزال البحر الأحمر"، بعد فوز اللاعب الأوكراني، أولكسندر أوسيك، ببطولة العالم في الملاكمة للوزن الثقيل.

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