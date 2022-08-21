بعد الفوز على سيلتا فيغو.. أنشيلوتي يصف مودريتش بالخالد

2022/08/21 | 08:04 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واعوصف مدرب ريال مدريد كارلو أنشيلوتي، لاعب خط وسطه المخضرم لوكا مودريتش بأنه "خالد" بعد عرض رائع آخر قاد ريال مدريد لفوز مقنع بنتيجة 4-1 على سيلتا فيغو ضمن منافسات الجولة الثانية من الليغا.وقال أنشيلوتي عقب اللقاء إن" لوكا جاهز دائمًا، ويلعب بشكل جيد جدًا وصحيح أن الهدف الذي سجله قد غير المباراة" مبينا ان" حتى ذلك الهدف، كانت المباراة متكافئة وتنافسية للغاية.لقد دفع سيلتا بقوة، كانوا يضغطون بشكل جيد، كنا نعاني من أجل الاستحواذ على الكرة، في الشوط الثاني، فقدوا قوتهم وتمكنا من البناء جيدا من الخلف، والقيام بالتحولات (الهجومية) وكان الأمر رائعًا للغاية."وعن سماح كريم بنزيمة لإيدن هازارد بتنفيذ ركلة الجزاء المتأخرة والتي اضاعها اوضح المدرب :" أعتقد أنها لفتة رائعة من كريم مع إيدن.لقد لعب القليل جدًا من الوقت لكنه أظهر أنه عاد.قام بالعديد من المواجهات الفردية، لقد كان قويا.لذلك لا يهم أنه أضاع ركلة جزاء.انه منفذ ركلات جزاء جيد للغاية.لكن الشيء المهم هو إثبات عودته".

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