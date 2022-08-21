2022/08/21 | 08:55 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: Vk5idQLwMvQ

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مصدر مقرب : زعيم الحنانة قد يلجأ الى العصيان المدني في الوسط والجنوب وبغداد | موجز الاخبار 2022/8/21) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. مصدر مقرب : زعيم الحنانة قد يلجأ الى العصيان المدني في الوسط والجنوب وبغداد | موجز الاخبار 2022/8/21) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).