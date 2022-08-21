سعر خاتم السعودية رجوة آل السيف بخطوبة ولي عهد الأردن يثير تكهنات

2022/08/21 | 08:56 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أثارت صور خطوبة ولي عهد الأردن، الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، والسعودية رجوة آل سيف تفاعلا واسعا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام القليلة الماضية.

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