الجفاف يؤثر على أكثر من 5.7 مليون صيني

2022/08/21 | 08:58 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة-واعأثر الجفاف الشديد منذ تموز الماضي على أكثر من 5.7 مليون شخص في مقاطعة هوبي بوسط الصين حتى يوم الجمعة الماضي، وفقا لمديرية إدارة الطوارئ في المقاطعة.

وحتى الساعة 3 من بعد ظهر يوم الجمعة الماضي، أثرت ظروف الجفاف الناجمة عن الطقس الحار المستمر وانخفاض هطول الأمطار على 84 منطقة على مستوى المحافظة في المقاطعة.

وبالإضافة إلى ذلك، واجه إجمالي 218100 شخص صعوبات في الحصول على مياه الشرب، في حين تضرر 690470 هكتارا من المحاصيل بسبب الجفاف، وفقا لوكالة أنباء "شينخوا".

ولمواجهة هذا الوضع، قامت هوبي بتفعيل استجابة طارئة من المستوى الرابع للإغاثة من الكوارث الطبيعية في الساعة 5 مساء الجمعة الماضي، أدنى مستوى.

كما أوفدت مديرية إدارة الطوارئ في المقاطعة فرق عمل إلى المناطق المتضررة لتوجيه جهود الإغاثة المحلية من الجفاف.

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