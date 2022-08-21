تعذيب وعمل قسري.. تقرير يكشف عن معسكر

2022/08/21 | 08:59 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف تقرير لصحيفة "إندبندنت" عن عمليات تعذيب واختفاء وعمل قسري، في سجن "يختفي فيه الأسرى"، وهو سجن أقامته القوات الروسية في أوكرانيا، ويسمى "أولينيفكا".

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