إندونيسيا تسجل أول إصابة بجدري القردة

2022/08/21 | 09:08 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-متابعة

أعلنت إندونيسيا، أمس السبت، عن تسجيل أول إصابة بفيروس جدري القردة في البلاد.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة، محمد سياهريل، في مؤتمر صحفي عن بعد، إن الرجل المصاب (27 عاما) عاد مؤخرا من الخارج، وأنه يعاني حاليا من أعراض الحمى والطفح الجلدي في بعض أجزاء جسده.

مضيفا أن المريض أظهر "أعراضا خفيفة فقط"، ولذلك طلب منه عزل نفسه في المنزل.

وأوضح المتحدث أن هذه الحالة "قابلة للانتقال" إلى آخرين، وتتطلب تتبع الأشخاص الذين كانوا على اتصال وثيق بالمريض، مؤكدا أن الوزارة تعاملت حتى الآن مع 23 حالة يشتبه في إصابتها بالفيروس، وتم الإعلان سابقا خلو 22 منهم من جدري القرود.

وحتى 16 أغسطس الجاري، تم تسجيل 36 ألفا و412 حالة مؤكدة مختبريا بجدري القرود حول العالم، و179 إصابة محتملة، بما في ذلك 12 وفاة، بحسب منطمة الصحة العالمية.

وظهر اسم جدري القرود لأول مرة عام 1958، عندما حدثت إصابتان لمرض شبيه بالجدري في مستعمرات من القردة المحفوظة للبحوث بالدنمارك.

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