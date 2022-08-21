شاهد كيف حاولت قوات الأمن الصومالية استعادة فندق هاجمه الشباب

2022/08/21 | 10:11 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يوصف هذا بأنه أطول حصار فندقي في تاريخ حركة الشباب.تمكن مسلحون من الجماعة الإرهابية من اختراق الدفاعات الأمنية لفندق حياة بتفجيرات كبيرة خارج البوابة.ثم شقوا طريقهم إلى الفندق المكون من أربعة طوابق وفتحوا النار على الضيوف والموظفين.

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