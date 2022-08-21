الدفاع المدني يواصل عمليات الإنقاذ في قطارة الإمام علي

2022/08/21 | 10:12 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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الجهد مستمر دون توقفالدفاع المدني يواصل عمليات الإنقاذ في قطارة الإمام علي.============تواصل فرق إنقاذ الدفاع المدني عمليات الحفر الدقيق باستخدام معدات الأنقاذ الخفيف لقص قضبان التسليح ورفع الكتل الخرسانية في موقع قطارة الإمام علي عليه السلام في كربلاء المقدسة باشتراك فريق النخبة من رجال البحث والأنقاذ التابع الى مديرية الدفاع المدني في بغداد واسناد فرق إنقاذ محافظات بابل والديوانية والمثنى كـ جهد ساند لفرق إنقاذ كربلاء المقدسة بقيادة مباشرة من مدير عام الدفاع المدني اللواء كاظم سلمان بوهان.

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