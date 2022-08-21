الكويت تنفي استهداف قاعدة أمريكية على أراضيها

2022/08/21 | 10:12 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نفت مصادر كويتية مسؤولة، السبت، استهداف قاعدة علي السالم الجوية، لاستهداف بطائرات دون طيار لميليشيات عراقية.

ونقلت صحيفة القبس عن مصادر لم تسمها، نفيها “مزاعم الميليشيات العراقية التي تطلق على نفسها تشكيل الوارثين – المقاومة الإسلامية في العراق، استهداف القاعدة غرب البلاد بسرب من الطائرات دون طيار” يوم الجمعة 12 أغسطس (آب)، أي منذ أسبوع.

ولفتت المصادر إلى أن ادعاءات الميليشيات “المشبوهة” ليست جديدة، وتهدف إلى تعكير صفو العلاقات بين الكويت والعراق.

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