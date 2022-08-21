2022/08/21 | 10:15 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نحن موتى وشرُّ ما ابتدع الطغْ يانُ موتى على الدروب تسيرُ

كان هذا حال الروائي سلمان رشدي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سلمان رشدي ووكلاء الله الجدد) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (سلمان رشدي ووكلاء الله الجدد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).