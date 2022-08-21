2022/08/21 | 10:17 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الجهد مستمر دون توقف الدفاع المدني يواصل عمليات الإنقاذ في قطارة الإمام علي. ============ تواصل فرق إنقاذ الدفاع المدني عمليات الحفر الدقيق باستخدام معدات الأنقاذ الخفيف لقص قضبان التسليح ورفع الكتل الخرسانية في موقع قطارة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الدفاع المدني تكشف عن سبب انهيار التل على مزار “قطارة علي” المركز الخبري الوطني.

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