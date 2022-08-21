2022/08/21 | 10:17 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني طالبت ميسان الحكومة الاتحادية بتخصيص حصة مياه خاصة الأهوار المحافظة بعيدا عن الحصة المخصصة لميسان والبصرة، فيما حذرت من تغيير ديموغرافي فيها. وقال المحافظ علي دواي لازم في تصريح لجريدة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بفعل الجفاف..



ميسان تحذر من “تغيير ديموغرافي” لسكان الأهوار المركز الخبري الوطني.

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