في كربلاء.. فنادق المدينة تحفر الآبار لتوفير المياه (فيديو)

2022/08/21 | 10:17 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- منذ اربع سنوات وفنادق المدينة القديمة

في كربلاء المقدسة تعاني من انقطاع

مستمر في ضخ المياه الصالحة للشرب الى

المناطق السكنية والتجارية التي تقع

فيها فنادقهم، وكانوا يتعاملون معها

بطرق تضمن ملئ الخزانا

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