اتحاد ادباء كربلاء يقيم مهرجانه السنوي للشعر الحسيني

2022/08/21 | 10:17 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أقام اتحاد الادباء والكتاب في كربلاء

المقدسة مهرجانه الشعري السنوي السادس

للشعر الحسيني والذي يحمل عنوان (

الحسين رؤية ) وتحت شعار( الحسين -ع

-فكرتنا الخالدة)، بحضور ومشاركة عدد

كبير من شعراء المحافظة

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