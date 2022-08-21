الحصاد (20/8/2022)

2022/08/21 | 10:40 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ناقشت ليلى الشيخلي في "الحصاد" مواضيع عدة، منها: هجوم جديد يستهدف مقر قيادة الأسطول الروسي في شبه جزيرة القرم.استمرار اعتصامي أنصار التيار الصدري ومؤيدي الإطار التنسيقي في بغداد.

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