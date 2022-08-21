بعد ما نشرته (بغداد اليوم).. الرد السريع تقتحم وكرا تابعا لمجموعة ’اللثام’ المسلحة في ديالى

2022/08/21 | 10:59 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

اعلنت فرقة الرد السريع، اليوم الاحد، اقتحامها وكرا لمجموعة "اللثام" في محافظة ديالى، بعدما نشرت (بغداد اليوم)، مقطعا فيدويا يظهر مجموعة مسلحة تعلن فيه أنها فصيل عشائري مسلح تم تأسيسها حديثا.

وذكر بيان لفرقة الرد السريع، وتلقته (بغداد اليوم)، أنه "بعد ان أصدرت مجموعة خارجة عن القانون بيانا مصور بثته عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تتوعد فيه السيطرة على ناحية ابي صيدا واحتلالها في محافظة ديالى على حد قولها، قام اللواء الثاني قيادة فرقة الرد السريع في وزارة الداخلية وبالتعاون مع قسم استخبارات الفرقة بعملية امنية في منطقة بساتين ابي صيدا الصغيرة التي اشارت المعلومات الاستخباراتية ان هذه المجموعة الخارجة عن القانون تتواجد بها".

وتابع، أنه "دخلت قوات اللواء الى البساتين الزراعية وبعمق خمسة كيلو مترات وعثرت خلال عملية التفتيش على أسلحة متوسطة وخفيفة إضافة الى مواد شديدة الانفجار وعبوات ناسفة".

وأكدت قيادة فرقة الرد السريع "على جهوزيتها التامة بتنفيذ الأوامر العليا الصادرة من وزارة الداخلية وقيادة العمليات المشتركة على انهاء التجمعات المسلحة والخارجة عن القانون واعتقال المطلوبين قضائيا وتسليمهم الى العدالة".

ويوم امس، اظهر مقطع فيديو مقتضب نشر على مواقع التواصل الاجتماعي في ديالى، تشكيل فصيل عشائري مسلح في المحافظة.

وبحسب الفيديو الذي رصدته (بغداد اليوم)، يأتي تشكيل الفصيل لمواجهة نزاعات واشكاليات حدثت في ناحية ابي صيدا (30كم شمال شرق بعقوبة) .

وتوعد الفصيل، بحسب بيانه في الفيديو، "باتخاذ تدابير اذا لم تتدخل الجهات الحكومية خلال المرحلة القادمة في انهاء الاشكاليات الكبيرة في الناحية".

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