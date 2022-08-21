التجارة تنعى 3 من ملاكاتها قضوا نحبهم بحادث سير في الموصل

وأضافت، أن"الفقيد وزملائه كانوا مثالا في الحرص والكفاءة والمهنية ومقدامين في كل الواجبات التي تناط بهم ويؤدون عملهم بمستوى عالي من النزاهة ونكران الذات".
وتابعت: "فقدنا اليوم كوكبة عزيزة من رجال الرقابة الابطال الذين لم يتوانو للعمل في ايام العطل ولم يركنوا للراحة عندما يكون الواجب الحفاظ على اسم التجارة ومواجهة التحديات والمتربصين وهو فعل ذلك عندما ذهب للموصل بعد سماعه تسريبات عن طحين الحصة في المحافظة وادى هناك واجب استمر ساعات طويلة رد به عن التلفيق الذي قيل عن الموضوع".
واختتمت الوزارة بالقول: "الرحمة والخلود لشهداء الرقابة التجارية والمالية الذين وافاهم الاجل بالحادث بعد انتهاء واجبهم الرقابي على اكمل وجه وانا لله وانا اليه راجعون".
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