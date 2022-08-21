التجارة تنعى 3 من ملاكاتها قضوا نحبهم بحادث سير في الموصل

2022/08/21 | 10:59 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغدادنعت وزارة التجارة، اليوم الأحد، 3 من ملاكاتها قضوا نحبهم بحادث سير في الموصل.وقال وكيل الوزارة ستار الجابري، في بيان تلقته (بغداد اليوم): "عظم الله لكم ولنا الاجر بوفاة ثلة طيبة من ابناء وزارتنا بعد تعرضهم لحادث سير في الموصل اثناء تأدية واجبهم الوظيفي، كلُ من الفقيد مالك معاون مدير عام الرقابة والمهندس قتيبة وسائقهم محمد".واضاف ان "من فقدناهم تميزوا بالاخلاص والوفاء والكفاءة والنزاهة".وذكرت الوزارة، في وقت سابق من امس السبت، في بيان، تلقته (بغداد اليوم) أن "الوزارة تنعى معاون مدير عام دائرة الرقابة التجارية والمالية في وزارة التجارة مالك سلمان واثنين من زملائه في حادث مأساوي بعد اداء الواجب الرقابي في مدينة الموصل".

وأضافت، أن"الفقيد وزملائه كانوا مثالا في الحرص والكفاءة والمهنية ومقدامين في كل الواجبات التي تناط بهم ويؤدون عملهم بمستوى عالي من النزاهة ونكران الذات".

وتابعت: "فقدنا اليوم كوكبة عزيزة من رجال الرقابة الابطال الذين لم يتوانو للعمل في ايام العطل ولم يركنوا للراحة عندما يكون الواجب الحفاظ على اسم التجارة ومواجهة التحديات والمتربصين وهو فعل ذلك عندما ذهب للموصل بعد سماعه تسريبات عن طحين الحصة في المحافظة وادى هناك واجب استمر ساعات طويلة رد به عن التلفيق الذي قيل عن الموضوع".

واختتمت الوزارة بالقول: "الرحمة والخلود لشهداء الرقابة التجارية والمالية الذين وافاهم الاجل بالحادث بعد انتهاء واجبهم الرقابي على اكمل وجه وانا لله وانا اليه راجعون".

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