انفجار في موسكو يتسبب بمقتل ابنة المفكر الروسي دوغين

2022/08/21 | 11:01 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وألكسندر دوغين هو فيلسوف سوفيتي وروسي وعالم سياسي وعالم اجتماع.

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