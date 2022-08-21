2022/08/21 | 11:06 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: اثار تسريب فيديو لوزير الصناعة السابق صالح الجبوري، وهو يؤدي القسم أمام رئيس حزب...

ظهرت المقالة بعد قسم الولاء لـ أبومازن..الوزير واجهة شكلية والمدير الفعلي هو رئيس الكتلة أو الحزب أولاً على المسلة.

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