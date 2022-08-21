كانت في طريقها من السودان إلى إثيوبيا.. فشل طائرة بالهبوط قد يكون بسبب نوم طيارين على متنها

2022/08/21 | 11:17 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يُعتقد أن اثنين من الطيارين ناما خلال رحلة من السودان إلى إثيوبيا الإثنين، ليفوتا موعد الهبوط، بحسب تقريرٍ صادر عن موقع Aviation Herald الإخباري للطيران التجاري.

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