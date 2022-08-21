جونز هوبكنز: اصابات كورونا حول العالم تتجاوز 595.6 مليون حالة

2022/08/21 | 11:18 - المصدر: وكالة خبر

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اعلنت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، أن حصيلة الاصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد “كوفيد-19″ حول العالم ارتفعت الى 595 مليونا و677 ألفا و66 اصابة.

وأفادت الجامعة، في أحدث احصائية نشرتها، عبر موقعها الالكتروني ,اليوم الأحد, بأن اجمالي الوفيات جراء الاصابة بالفيروس حول العالم ارتفع الى 6 ملايين و452 ألفا و769 وفاة”.

وأوضحت ,أن “الولايات المتحدة سجلت أكبر عدد من حالات الإصابة حول العالم، بلغت أكثر من 93.6 مليون إصابة، في حين تجاوزت حصيلة الهند 44.3 مليون إصابة لتحتل المرتبة الثانية، تليها البرازيل بأكثر من 34.2 مليون”.

ووفقا لأحدث البيانات، تصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس بأكثر من مليون و40 ألف حالة، تلتها البرازيل في المرتبة الثانية بـ 682 ألفا و358 حالة ثم تأتي الهند في المرتبة الثالثة بإجمالي 527 ألفا و332 وفاة”.

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