ايران تجري اتصالات مع العراق وعمان لاطلاق سراح احد حجاجها في بالسعودية

2022/08/21 | 11:18 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلن رئيس منظمة الحج والزيارة الايرانية في محافظة اصفهان علي رضا صادقي ان المنظمة على اتصال مع وزارة الخارجية التي اجرت اتصالات مع السلطات العراقية والعمانية للتوسط من اجل اطلاق سراح حاج ايراني معتقل في السعودية.

وقال صادقي بحسب وكالة فارس, ان وزير الخارجية الايراني يبذل الجهود للاسراع في اطلاق سراح هذا الحاج المعتقل في السعودية, مضيفا ان ممثل منظمة الحج والزيارة الايرانية في السعودية يتابع الامر وهو مستعد لتنفيذ التعليمات فور تلقيها”.

وتابع ” يجب متابعة هذه القضية عبر القنوات الدبلوماسية وحلها، وان القنصلية الايرانية في جدة والسفارة الايرانية في الرياض هما من يتابعان حل هذه القضية اذا كانتا تعملان واذا لم تكونا فان فريقا قنصليا يرافق وفد منظمة الحج والزيارة الايرانية في موسم الحج الى السعودية هو الذي يتعاطى مع مثل هذه الامور بصورة خاصة ونظرا لعدم نشاط القنصلية الايرانية في هذا العام فان ذلك الفريق القنصلي يتابع الموضوع”.

واضاف “ان ممثلية منظمة الحج والزيارة الايرانية تابعت بعض القضايا المشابهة الاخرى الى جانب فريقنا القنصلي وتم اطلاق سراح عدد من الحجاج المحتجزين وهذا الحاج المعتقل هو الوحيد المتبقي في الاحتجاز “.

وبحسب وكالة “فارس” ان وزير الخارجية الايراني حسين امير عبداللهيان قد اكد في اتصال هاتفي مع والد خليل دردمند الحاج الايراني المعتقل في السعودية يوم الخميس، ان وزارته تبذل اقصى ما يمكنها لاطلاق سراح هذا الحاج المعتقل في السعودية على وجه السرعة”.

واعرب وزير الخارجية الايراني ان تساهم السعودية في حل هذه القضية وعودة هذا الحاج المحتجز الى الوطن.

كما اجرى وزير الخارجية الايراني خلال الايام الماضية اتصالات منفصلة مع وزيري خارجية العراق وعمان وطلب منهما المساهمة لاطلاق سراح هذا المعتقل الايراني في السعودية باسرع ما يمكن”.

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