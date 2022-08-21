الانواء الجوية تتوقع طقسا متباينا بغبار خفيف خلال اليومين المقبلين.. بدرجات حرارة اربعينية

2022/08/21 | 11:18 - المصدر: وكالة خبر

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توقعت هيئة الانواء الجوية ان تشهد البلاد خلال اليومين المقبلين طقسا متباينا بغبار خفيف بدرجات حرارة اربعينية.

وذكر بيان للهيئة اليوم ان طقس المنطقة الوسطى سيكون يوم غد الاثنتين صحوا بغبار خفيف ..



وفي الشمالية صحوا بغيوم متفرقة ..



وفي الجنوبية صحوا ..



والرياح بعموم المناطق شمالية غربية الى معتدلة السرعة (10-20)كم/س بمدى رؤية (6-8)كم.

وتكون درجة الحرارة الصغرى في بغداد 28 مئوية والعظمى 45 مئوية.

وتسجل ادنى درجة حرارة صغرى في دهوك 25 مئوية واعلاها في النجف الاشرف 34 مئوية وادنى درجة حرارة عظمى في السليمانية 40 مئوية واعلاها في البصرة 49 مئوية.

ويكون طقس يوم الثلاثاء المقبل بعموم المناطق صحوا بغبار خفيف في المنطقة الجنوبية مع انخفاض قليل بدرجات الحرارة.

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