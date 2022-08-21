2022/08/21 | 11:19 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اشار صالح محمد العراقي المعروف باسم وزير زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر اليوم الاحد، الى ان هطول الامطار في محافظة النجف دليل على ان الثورة مؤيدة بتأييد الله سبحانه وتعالى.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصدر: الامطار التي هطلت على النجف الاشرف قرينة بأن الثورة مؤيدة بتأييد الله سبحانه وتعالى) نشر أولاً على موقع (ساحات التحرير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصدر: الامطار التي هطلت على النجف الاشرف قرينة بأن الثورة مؤيدة بتأييد الله سبحانه وتعالى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ساحات التحرير).