اليابان تدرس نشر 1000 صاروخ كروز بعيد المدى لمواجهة التهديدات الصينية

2022/08/21 | 11:19 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت مصادر يابانية، الأحد، أنها طوكيو تدرس نشر ألف صاروخ كروز طويل المدى لتعزيز قدرتها على الهجوم المضاد ضد الصين.وقالت صحيفة يوميوري اليابانية، نقلا عن مصادر حكومية إن “الصواريخ ستكون أسلحة حالية معدلة لتوسيع مداها من 100 كيلومتر إلى … Readmore

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