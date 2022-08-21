البنك المركزي: الاحتياطي النقدي سيرتفع الى 90 مليار دولار نهاية 2022

2022/08/21 | 11:56 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني توقع نائب محافظ البنك المركزي عمار خلف، اليوم الأحد، وصول الاحتياطي النقدي للبنك المركزي الى 90 مليار دولار نهاية العام الحالي، فيما أشار الى زيادة احتياطي الذهب بمعدل 30 طناً.[…]

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