2022/08/21 | 11:56 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / المركز الخبري الوطني أظهرت بيانات من الإدارة العامة للجمارك الصينية، أن العراق جاء ثالث أكبر مصدر للنفط الى المصافي الحكومية خلال شهر تموز من عام 2022.وقالت الادارة في جدول لها، إن “العراق […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص العراق ثالث أكبر مصدر للنفط إلى الصين خلال شهر واحد المركز الخبري الوطني.

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