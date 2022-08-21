2022/08/21 | 11:58 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- الانبار

افاد مصدر امني، اليوم الاحد، بمصرع عاملين اثنين واصابة واحد بحروق بليغة نتيجة اندلاع حادث حريق بأحد المخازن للنجارة ضمن شارع الاطباء وسط مدينة الفلوجة".

وأوضح المصدر لـ( بغداد اليوم) أن الحريق جاء " اثر خطأ ارتكبه أحد العمال مما تسبب باشتعال مادة البنزين واتت النيران على المعمل بالكامل".وقال في وقت سابق من اليوم الاحد ان "حريقاً كبيراً اندلع قبل قليل في شارع الأطباء بمعارض النجارة في الفلوجة"، لافتاً الى ان هنالك عدداً من الإصابات جراء الحريق".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صرعى ومصابون.. تفاصيل جديدة حول حادث حريق الفلوجة بالانبار) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صرعى ومصابون.. تفاصيل جديدة حول حادث حريق الفلوجة بالانبار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).