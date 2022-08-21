بالنسب المئوية.. النواب المؤيدون والمعارضون لحل البرلمان

2022/08/21 | 11:58 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أكد القيادي في الإطار التنسيقي تركي جدعان العتبي، اليوم الاحد، بأن 90 بالمئة من اعضاء مجلس النواب ضد اي مسار لحل البرلمان.

وقال العتبي لـ (بغداد اليوم)، إن "هناك حقائق في المشهد السياسي العراقي يجب ان يدركها الراي العام بأن اية متغيرات في إدارة الدولة لا يمكن المضي بها دون توافق وطني بين الأطياف والمكونات، والدستور حدد اليات هذه التغيرات".

واضاف، أن "حل البرلمان ليس بالقرار الهين لأنه بدون خارطة طريق للمرحلة القادمة ستقودنا الى منزلقات خطيرة في العراق، مؤكدا بأنه من خلال قراءتنا المباشرة مع النواب تدل على ان 90% منهم ضد اي مسار لحله بالوقت الراهن".

وأشار الى أن "اغلب القوى تدرك بأن حل البرلمان وإجراء إنتخابات مبكرة لابد أن يسبقه تشكيل حكومة جديدة."

وبشأن المرحلة القادمة، أوضح العتبي أنه "يجب أن يكون هناك توافق وطني للمرحلة القادمة من ناحية تغير قانون الانتخابات والمفوضية لأن جزءا من الاشكاليات التي تحصل الان جاءت بسبب نتائج الانتخابات الاخيرة وما تضمنته من مؤشرات سلبية حددناها مسبقا".

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