اندلاع حريق بشارع الأطباء في الفلوجة وأنباء عن اصابات (فيديو)

2022/08/21 | 11:58 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - الأنباراندلع حريق كبير، اليوم الأحد، بشارع الأطباء في الفلوجة بمحافظة الأنبار.وحصلت (بغداد اليوم) على مقطع فيديو، يوثق الحريق الذي اندلع بشارع الأطباء في الفلوجة.وقال مراسلنا ان "حريقاً كبيراً اندلع قبل قليل في شارع الأطباء بمعارض النجارة في الفلوجة"، لافتاً الى ان هنالك عدداً من الإصابات جراء الحريق".

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