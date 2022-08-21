2022/08/21 | 12:00 - المصدر: قناة الرشيد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: UYvWkGU5aVE

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. اجواء البصرة اللاهبة تقسوا على ذوو الدخل المحدودة تقرير - احمد علي) نشر أولاً على موقع (قناة الرشيد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. اجواء البصرة اللاهبة تقسوا على ذوو الدخل المحدودة تقرير - احمد علي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الرشيد).