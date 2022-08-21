"ولدوا بصحة جيدة".. توقيف ممرضة متهمة بقتل أطفال حديثي الولادة

2022/08/21 | 12:01 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن المدعي العام الأرجنتيني، السبت، القبض على ممرضة في مدينة كوردوبا للاشتباه بصلتها في وفاة طفلين على الأقل من الأطفال الحديثي الولادة في احدى المستشفيات.

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