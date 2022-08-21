وزير الصدر:

2022/08/21 | 12:02 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طمأن صالح محمد العراقي المعروف بصفة

"وزير" زعيم التيار الصدري السيد مقتدى

الصدر، اليوم الأحد، أتباعه الذين

يعتصمون في المنطقة الخضراء، بأن

"ثورتهم" الاحتجاجية مؤيّدة بعشرة

"براهين ربّانية"، فيما كشف ع

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