بالصور:إفتتاح

2022/08/21 | 12:02 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نظم مجموعة من شباب وبنات، في كربلاء،

"بازاراً" لعرض قطع فنية والمهارات

اليدوية المحلية، وذلك بهدف دعم

الموهوبين الذي يصنعون الحرف اليدوية،

وخاصة النساء اللاتي يعملن في بيوتهن،

مما يجعل هذا السوق منصة

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