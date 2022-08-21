2022/08/21 | 12:03 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق ياتي ثالث اكبر مصدر نفطي لــــ الحكومة الصينية في شهر تموز) نشر أولاً على موقع (سكاي برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق ياتي ثالث اكبر مصدر نفطي لــــ الحكومة الصينية في شهر تموز) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سكاي برس).