2022/08/21 | 12:11 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ميسان– واع

أعلنت مديرية شرطة محافظة ميسان ، اليوم الأحد، القبض على أحد أفراد عصابة سرقة المنازل في المحافظة.

وذكرت المديرية في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "قوة خاصة من شعبة مكافحة إجرام حطين التابعة الى قسم مكافحة الإجرام في محافظة ميسان تمكنت وباشراف مدير القسم من إلقاء القبض على أحد أفراد عصابة امتهنت سرقة منازل المواطنين في مناطق مختلفة من مدينة العمارة".

وأضافت أن "المتهم إعترف صراحة أثناء التحقيق بتنفيذ عدة عمليات سرقة في مناطق متفرقة من مركز محافظة ميسان، بالاشتراك مع أشخاص آخرين، حيث تنوعت سرقاته بين مبالغ مالية كبيرة ومصوغات ذهبية واجهزة منزلية"، مشيرة الى أن "عمليات البحث مازالت مستمرة عن باقي أفراد العصابة للقبض عليهم".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القبض على أحد أفراد عصابة سرقة المنازل في ميسان) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القبض على أحد أفراد عصابة سرقة المنازل في ميسان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).