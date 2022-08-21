هلكت الماشية ونفقت الأسماك.. تحذير رسمي من هجرة جماعية لسكان الأهوار

2022/08/21 | 12:15 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالبت محافظة ميسان، الاحد، الحكومة الاتحادية بتخصيص حصة مياه خاصة لأهوار المحافظة بعيدا عن الحصة المخصصة لميسان والبصرة، فيما حذرت من تغير ديموغرافي فيها.

وقــال المحافظ علي دواي لازم في تصريح إن "الحفاظ على مناسيب مياه ثابتة في مناطق الأهــوار المختلفة، يشكل أهمية قصوى للحفاظ على بقاء القاطنين فيها من مربي الجاموس وصيادي الأسماك وغيرهم وعدم هجرتهم إلى مناطق أخرى، فضلا عــن الـحـفـاظ على عـالـم الأهــوار الخلاب بما يضمه من تنوع بيئي وحيواني يتفرد به.

وأضاف لازم أن "المطالبة بحصص مائية إضافية لأهـوار المحافظة بعيدا عن حصتي ميسان والبصرة، مرتبطة أيضا بالإيفاء بمتطلبات إبقاء الأهوار ضمن لائحة اليونسكو للتراث العالمي بما تفرضه من معايير دولية خاصة والتزامات اتجاه هذا الأمر الذي تم خلال العام 2017 ،بما يضمن الحفاظ على التنوع البيئي والأحيائي فيها.

وحـذر من أن "استمرار شح الحصص المائية الواصلة للأهوار، بات يهدد بحصول هجرة جماعية منها، بعد أن هلكت ماشيتهم وانعدمت متطلبات المعيشة فيها لاسيما للثروة السمكية، إلـى مناطق أخــرى، وما سيسببه ذلك من ضغوطات على الخدمات العامة وإربـاك اجتماعي واقتصادي فيها، مبديا تخوفه من حصول تغير ديموغرافي فـي تلك المناطق على خلفية تركهم لها واستقرارهم بمناطق أخـرى يجدون فيها مصادر للرزق".

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