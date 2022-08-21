شركـة أدويـة سامـراء تنجـح بإنتـاج مرهـم العيـن FUCITHALMO لأول مرة في العراق

2022/08/21 | 12:15 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

نجحـت الشركة العامة لصناعة الأدوية والمُستلزمات الطبية في سامراء إحدى شركات وزارة الصناعة والمعادن في إنتاج مرهم العين فيوسيثالمو ( FUCITHALMO ) ٤ غم ولأول مرة في العـراق .

وقـال مُدير عام الشركة عبـد الحميـد عبـد الرحمـن محمـود في بيان إن "الملاكات العلمية والبحثية في أقسام البحث والتطويرالتابعة للشركة تُواصل إنجازاتها العلمية، حيث تمكنت مؤخراً من إنتاج وجبة استطلاعية من مُستحضر فيوسيثالمو مرهم للعين وهو من مُضادات البكتيريا التي تُستخدم في مُعالجة إلتهابات العين البكتيرية بعد العمليات الجراحية للعيون".

وبين أن "العلاج يمتاز بدقة إنتاجه وفاعليته العالية حيث تمَّ إنتاجه وتعبئته وفقاً لأحدث المُواصفات العالمية المُضاهية لمثيله الأجنبي المُستـورد".

وأكـد المُدير العام "حرص الشركة الدائم على مُواكبة التطور العالمي في الصناعة الدوائية لإنتاج المُستحضرات الجديدة وتطوير المُستحضرات النمطية لغرض تقديم أفضل الخدمات العلاجية للمُواطنين وبأسعار تنافُسيـة".

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