2022/08/21 | 12:15 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: تحدث مرصد الأزهر لمكافحة التطرف في القاهرة عن تغييرات جذرية في تنظيم القاعدة بعد...

ظهرت المقالة مرصد الأزهر يتوقع ارتباكا في تنظيم القاعدة بعد مقتل الظواهري أولاً على المسلة.

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