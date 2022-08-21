2022/08/21 | 12:16 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ ما كان يُعرف بالنشاط البسيط والممتع للأطفال، الآن هو أداة لممارسة الصحة العقلية الجيدة، حيث ازدادت شعبية التلوين مؤخرا خاصة للبالغين.وتتميز كتب التلوين للأطفال بشخصيات كرتونية وتصميمات بسيطة، أما كتب التلوين للبالغين فلها أنماط معقدة من الزهور، أو الأعمال الفنية، أو الماندالا، أو الحيوانات.وتطرح عدة أبحاث سؤال ما الذي يجعل تلوين […]

ظهرت المقالة التلوين نشاط يساهم في تقليل ضغوطات الحياة ويساعد الدماغ على اليقظة أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التلوين نشاط يساهم في تقليل ضغوطات الحياة ويساعد الدماغ على اليقظة) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التلوين نشاط يساهم في تقليل ضغوطات الحياة ويساعد الدماغ على اليقظة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).