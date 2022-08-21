اليوم.. مباريات مهمة بالدوريات الاوربية

2022/08/21 | 13:00 - المصدر: وكالة خبر

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تشهد الدوريات الاوربية اليوم الاحد مباريات مهمة .

ففي الدوري الإنكليزي

ليدز يونايتد – تشيلسي / 4:00

نيوكاسل – مانشستر سيتي / 6:00

وفي الدوري الاسباني :

اتلتيك بلباو – فالنسيا / 6:30

أتلتيكو مدريد – فياريال / 8:30

ريال سوسيداد – برشلونة / 11:00

وضمن مباريات الدوري الإيطالي يلتقي

نابولي – مونزا / 7:30

اتلانتا – ميلان / 9:45

وفي الدوري الألماني يلتقي

بوخوم – بايرن ميونخ / 6:30

وفي الدوري الفرنسي يلتقي

ليل – باريس سان جيرمان / 9:45.

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