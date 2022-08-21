2022/08/21 | 13:08 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: قال نائب محافظ البنك المركزي العراقي، عمار خلف، اليوم الأحد، إن الاحتياطي الحالي للبنك المركزي بلغ أكثر من 80 مليار دولار.وأضاف خلف، وفقا لوكالة الأنباء العراقية (واع)، أن احتياطي الذهب وصل إلى أكثر من 131 طناً، حيث زاد بنحو 30 طناً، وهذا …

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب محافظ المركزي العراقي: احتياطي النقد الأجنبي تجاوز 80 مليار دولار) نشر أولاً على موقع (مباشر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نائب محافظ المركزي العراقي: احتياطي النقد الأجنبي تجاوز 80 مليار دولار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (مباشر).