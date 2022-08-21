لبنان.. تحرك رسمي بعد

2022/08/21 | 13:11 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تحركت وزارة الصحة اللبنانية، وفرضت إجراءات جديدة تتعلق بعملية توزيع أدوية علاج السرطان، بعد فضيحة تمثلت باختفاء كمية كبيرة من الدواء مقدمة هبة من منظمة أميركية.

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