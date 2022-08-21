2022/08/21 | 13:11 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/المركز الخبري الوطني قالت قيادة قوات جمهورية لوغانسك الشعبية، إن الجيش الأوكراني فقد في الـ24 ساعة الماضية 45 من عناصره، بالإضافة إلى ناقلات جند مدرعة ومركبات عسكرية، خلال القتال مع القوات الشعبية.وجاء في بيان: […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص خلال 24 ساعة..



قوات لوغانسك تقضي على 45 عسكريا أوكرانيا المركز الخبري الوطني.

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