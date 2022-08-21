شاهد.. لحظات ’مرعبة’ لإصطدام شاحنة بجموع الناس بولاية تركية

2022/08/21 | 13:14 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - متابعةتنشر (بغداد اليوم)، الأحد، مقطعاً فيديوياً يوثق لحظة إصطدام شاحنة بجموع من الناس بولاية ماردين التركية.وقالت وزارة الصحة التركية، في تصريحات تابعتها (بغداد اليوم) ان "حادثة إصطدام الشاحنة بجموع الناس بمنطقة "ديريك" بولاية "ماردين" جنوب شرقي تركيا، تسببت بمقتل 16 مواطناً وجرح 29 آخرين".

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