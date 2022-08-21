الدفاع المدني تكشف لـ(بغداد اليوم) عن آخر عدد للعالقين تحت انقاض ’القطارة’ - عاجل

2022/08/21 | 13:14 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

كشفت مديرية الدفاع المدني، اليوم الأحد، عن اخر حصيلة لعمليات الانقاذ بحادثة انهيار قطارة الامام علي في كربلاء، مبينة ان فرقها لازالت تواصل عمليات الانقاذ للعالقين بحادثة انهيار تلة ترابية في محيط مزار قطارة الامام علي.وقال مدير إعلام الدفاع المدني العميد عبد الرحمن جودت، لـ (بغداد اليوم)، إن "فرق الدفاع المدني تواصل عمليات الإنقاذ يقودها فريق البحث الذي وصل من بغداد والعمليات تجري على قدم وساق بشكل مهني ودقيق تحسبًا لحصول انهيارات ثانوية مع القيام بإمدادات الاوكسيجين الى المنطقة المحصورة تحت الانهيار لضمان وصول الهواء الى اي شخص قد يكون عالقًا لحين وصول فرق الإنقاذ".وأضاف ان "عدد العالقين تحت الركام بحسب شهادة الذين تم انقاذهم وشهود العيان فان هنالك ٤ اشخاص عالقين وهم امرأتان ورجل وطفل"، موضحا ان "الذين تم انقاذهم الى الآن طفلين وهم مصابين ولم يتم تسجيل اية حالة وفاة لغاية الان".وأشار جودت الى ان "مثل هكذا حوادث تكون معقدة نسبيًا وتستمر إلى أيام ولكن العمل متواصل ونأمل ان يتم انقاذ الجميع خلال الساعات القليلة المقبلة".

وفي وقت سابق، اعلنت مديرية الدفاع المدني، اليوم الاحد، مواصلة فرقها عمليات الانقاذ بحادثة قطارة الامام علي بمحافظة كربلاء، فيما حددت اسباب الانهيار الى تشبع بالرطوبة للساتر الترابي الملاصق للمزار.

وذكر بيان للمديرية، تلقته (بغداد اليوم)، أنه "تواصل فرق إنقاذ الدفاع المدني عمليات الحفر الدقيق باستخدام معدات الأنقاذ الخفيف لقص قضبان التسليح ورفع الكتل الخرسانية في موقع قطارة الإمام علي عليه السلام في كربلاء المقدسة باشتراك فريق النخبة من رجال البحث والأنقاذ التابع الى مديرية الدفاع المدني في بغداد واسناد فرق إنقاذ محافظات بابل والديوانية والمثنى كجهد ساند لفرق إنقاذ كربلاء المقدسة بقيادة مباشرة من مدير عام الدفاع المدني اللواء كاظم سلمان بوهان".

وتابع، "حيث استمر العمل طيلة ساعات الليل وتمكنت فرق الدفاع المدني من إيصال الأوكسجين ومياه الشرب والطعام للمحتجزين عبر اتمام عمل ثغرات في كومة الركام والكتل الخرسانية مع التواصل اللفظي المستمر لطمأنتهم".

وبين انه "نجحت الفرق بإخراج طفلين وصبي بصحة جيدة تم نقلهم الى المستشفى لمتابعة وضعهم الصحي ومازلت تجهاد وتواصل اعمال الإنقاذ لحين إخراج جميع المحتجزين من الزائرين والعمال ".

وبين أنه "تشر المعلومات الأولية ان سبب حادث كان نتيجة التشبع بالرطوبة للساتر الترابي الملاصق للمزار مما أدى عن انهيار كومة ترابيه على سقف المزار وسقط على عدد من الزائرين".

من جهته، أكد الوقف الشيعي، اليوم الأحد، أن قطارة الإمام علي لا تدار من قبل الوقف، فيما أشار إلى أن "أرضه غير مسجلة باسم الديوان".

وذكر الوقف في بيان تلقته (بغداد اليوم)، "لقد تلقينا بأسف بالغ خبر أنهيار تلة ترابية في مزار مقام وقطارة الامام علي (عليه السلام ) في محافظة كربلاء المقدسة مما ادى الى إصابة عدد من المواطنين ومحاصرة عدد آخر داخل المقام".

وأضاف "اننا اذ ندعو الله سبحانه وتعالى لشفاء المصابين وإنقاذ المحاصرين بسبب الأنقاض نود ان نبين إن المقام اعلاه لا يدار من قبل دیواننا وأن قطعة الأرض المشيد عليها المقام غير مسجلة باسم الديوان أو موقوفه له".

كما دعا "الجهات القائمة على ادارة وخدمة المزار اتخاذ الاجراءات اللازمة وتكثيف الجهود بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لانقاذ المحاصرين ورفع آثار انهيار التلة الترابية و معرفه اسبابها لمنع تكرار ذلك".

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