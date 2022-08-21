تصريح ’غير مبشّر’ للدفاع المدني بشأن المحاصرين تحت ركام ’قطارة الإمام علي’

2022/08/21 | 13:14 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- كربلاء

أفاد مدير عام مديرية الدفاع المدني كاظم بوهان، اليوم الاحد، انه ما يزال يوجد 5 أشخاص تحت انقاض تلة قطارة الإمام في محافظة كربلاء، مشيرا الى أن نسب انقاذهم ضئيلة.

وأشار بوهان في تصريح تابعته (بغداد اليوم)، أن "فرق الدفاع المدني التخصصية تبذل جهوداً لانتشالهم أحياء من تحت الركام"، مضيفا أنه "نتوقع تعرضهم لإصابات خطيرة جداً بسبب سقوط عشرات القطع الكونكريتية الخرسانية عليهم".

وأضاف أن "الدفاع المدني يمتلك فرق تخصصية للإنقاذ ومعدات إنقاذ بشري وأجهزة تفتيت القطع الخرسانية الكبيرة ولا نحتاج إلى مساعدة خارجية".

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