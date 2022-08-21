2022/08/21 | 13:17 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني في الذكرى السنوية لقيام إسرائيل بحرق المسجد الاقصى، أن المقاومة هي الطريق الوحيد لإنقاذ فلسطين.وذكر كنعاني في تغريدة على “تويتر”: “قبل 53 عاما وفي مثل هذا اليوم 21 أغسطس عام 1969، … Readmore

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إيران: المقاومة هي الطريق الوحيد لانقاذ فلسطين وتحرير القدس) نشر أولاً على موقع (ساحات التحرير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إيران: المقاومة هي الطريق الوحيد لانقاذ فلسطين وتحرير القدس) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ساحات التحرير).