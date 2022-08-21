مصرف الرافدين يطلق وجبة جديدة من سلف الموظفين والعقود ومنتسبي الدفاع والداخلية

2022/08/21 | 13:17 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن مصرف الرافدين، اليوم الأحد، اطلاق وجبة جديدة من سلف الموظفين والعقود ومنتسبي الدفاع والداخلية.وذكر المكتب الاعلامي للمصرف في بيان: انه “أطلق وجبة جديدة من سلف الموظفين والعقود ومنتسبي الدفاع والداخلية التي تبدأ من ٥ مليون وحتى ٥٠ مليون … Readmore

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